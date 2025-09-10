İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Energetika
    • 10 sentyabr, 2025
    • 20:49
    Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Xətai və Nərimanov rayonlarınin bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.  

    Bu barədə "Report"a "Azəriqaz" İB-dən bildirilib.  

    "Qum adası-Qazanlar" yüksək təzyiqli qaz kəmərinin Xətai rayonu, Gənclik Parkı ərazisindən keçən istismara yararsız hissəsinin dəyişdirilməsi, Nərimanov rayonu, Xətai prospekti ilə Ə.Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində isə yeni çəkilmiş qaz xəttinin mövcud şəbəkəyə birləşməsi məqsədilə 11.09.2025-ci il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək "Əhmədli" QPS-də və "Əbilov" ölçü qovşağında qaz təchizatı dayandırılacaq.  

    Təmir işləri aparılan müddətdə Xətai rayonunun İ.Əbilov, Kombinat, Xudu Məmmədov, Məhəmməd Hadi, Şirvani, Aşıq Qurbanı küçələrinin və Nərimanov rayonu, Xətai prospektinin, Ə.Dəmirçizadə, Qarabağ, Ə.Əlizadə və G.Qədirbəyova küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi

