В двух районах Азербайджана будут построены солнечные электростанции

В двух районах Азербайджана будут построены солнечные электростанции

Кабинет министров Азербайджана определил ряд находящихся в госсобственности земельных участков в Билясуварском и Нефтчалинском районах как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Кабинет министров Азербайджана определил ряд находящихся в госсобственности земельных участков в Билясуварском и Нефтчалинском районах как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно документу, 1 454 гектара земли в Билясуварском районе определены как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 445 МВт. Кроме того, 973 га земель в Нефтчалинском районе определены как зона возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции установленной мощностью 315 МВт. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке New solar power plants to be built in Azerbaijan