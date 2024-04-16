В двух районах Азербайджана будут построены солнечные электростанции

Кабинет министров Азербайджана определил ряд находящихся в госсобственности земельных участков в Билясуварском и Нефтчалинском районах как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, 1 454 гектара земли в Билясуварском районе определены как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 445 МВт.
Кроме того, 973 га земель в Нефтчалинском районе определены как зона возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции установленной мощностью 315 МВт.