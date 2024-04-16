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В двух районах Азербайджана будут построены солнечные электростанции

В двух районах Азербайджана будут построены солнечные электростанции Кабинет министров Азербайджана определил ряд находящихся в госсобственности земельных участков в Билясуварском и Нефтчалинском районах как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
16 апреля 2024 г. 19:46
В двух районах Азербайджана будут построены солнечные электростанции

Кабинет министров Азербайджана определил ряд находящихся в госсобственности земельных участков в Билясуварском и Нефтчалинском районах как территорию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, 1 454 гектара земли в Билясуварском районе определены как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 445 МВт.

Кроме того, 973 га земель в Нефтчалинском районе определены как зона возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции установленной мощностью 315 МВт.

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Версия на английском языке New solar power plants to be built in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki rayonunda günəş elektrik stansiyaları tikiləcək

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