Два населенных пункта Лянкярана газифицированы

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Лянкяранский поселок Нариманабад и населенный пункт Узюмчулук газифицированы.

Как сообщает Report, на мероприятии по этому случаю приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, представители Производственного объединения "Азеригаз", районной ИВ и общественности.

Было отмечено, что для возобновления подачи газа в поселок Нариманабад с 754 абонентами на основе одноступенчатой системы и с помощью металлических труб различных диаметров протяженностью 28 214 метров были проведены внутриквартальные линии газа.

Подача "голубого топлива" была также возобновлена в населенный пункт Узюмчулук на 167 абонентов. С этой целью были проведены внутриквартальные линии газа и носители с помощью полиэтиленовых труб протяженностью 901 метр и металлических труб различного диаметра протяженностью 8 528 метров. В населенных пунктах установлены газовые счетчики и персональные регуляторы.