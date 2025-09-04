В четырех районах Баку будет частично приостановлена подача газа

В ряде районов Баку в связи с ремонтно-монтажными работами будет приостановлено газоснабжение.

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".

Так, 5 сентября с 10:00 будет приостановлена подача газа в поселок Сангачал, жилые массивы Йол эвляри и Баг эвляри в Гарадагском районе, части улиц Ю.Алиева, Б.Буньятова, И.Анашкина, Эмекчи и части проспекта Н.Исмаилова в поселке Бакиханов Сабунчинского района, улицы Х.Сафаралиева, М.Гусейнзаде, М.Шафаи, Г.Аскеровой, Г.Зардаби в поселок Маштага, улицы М.Сеидова и Г.Зардаби в Ясамальском районе, а также поселки Говсан, Бахар, Деде Горгуд в Сураханском районе столицы.