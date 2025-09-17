В части Сабунчинского района Баку завтра ограничат газоснабжение

Завтра с 10:00 в части Сабунчинского района Баку будут введены ограничения на газоснабжение.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

В связи с ремонтными работами возникнут перебои в газоснабжении в поселке Забрат, на улицах Октябрь, Ени Мехелле, Трамвайная и др.