    В части Сабунчинского района Баку завтра ограничат газоснабжение

    Энергетика
    • 17 сентября, 2025
    • 18:11
    В части Сабунчинского района Баку завтра ограничат газоснабжение

    Завтра с 10:00 в части Сабунчинского района Баку будут введены ограничения на газоснабжение.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    В связи с ремонтными работами возникнут перебои в газоснабжении в поселке Забрат, на улицах Октябрь, Ени Мехелле, Трамвайная и др.

