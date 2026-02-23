В части Мингячевира временно не будет света

В городе Мингячевире будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, на территории Мингячевирской электросети (ЭС) будут проводиться работы по обрезке деревьев и ремонту на 6 кВ-ной воздушной линии №25.

"В связи с этим с 10:00 до 14:00 будет в понедельник будет приостановлена подача электроэнергии на части улиц Айдына Мамедова, Хатаи, Сахиль, Мехмана Бакирова. После завершения ремонтных работ и обрезки деревьев указанные улицы будут обеспечены более качественной электроэнергией", - отметили в "Азеришыг".