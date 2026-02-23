В части Мингячевира временно не будет света
Энергетика
- 23 февраля, 2026
- 08:43
В городе Мингячевире будут локальные перебои в подаче электроэнергии.
Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, на территории Мингячевирской электросети (ЭС) будут проводиться работы по обрезке деревьев и ремонту на 6 кВ-ной воздушной линии №25.
"В связи с этим с 10:00 до 14:00 будет в понедельник будет приостановлена подача электроэнергии на части улиц Айдына Мамедова, Хатаи, Сахиль, Мехмана Бакирова. После завершения ремонтных работ и обрезки деревьев указанные улицы будут обеспечены более качественной электроэнергией", - отметили в "Азеришыг".
Последние новости
09:08
В Непале автобус упал в реку, погибли 18 человекДругие страны
08:58
В США в зоне предупреждения о снежной буре оказались более 41 млн человекДругие страны
08:43
В части Мингячевира временно не будет светаЭнергетика
08:31
Фото
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:09
Дроны атаковали в Татарстане объекты в промзонеВ регионе
07:47
Колумбия столкнулась с ограничениями на импорт газа из ВенесуэлыДругие страны
07:12
Китай призвал США отменить пошлины против торговых партнеровДругие страны
06:38
Президента Литвы прооперировали из-за полученной бытовой травмыДругие страны
06:23