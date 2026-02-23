Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

    Внутренняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 11:40
    Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2026 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 по 30 апреля 2026 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 2008 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1996-2007 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

    С 1 по 30 апреля 2026 года в запас будут уволены военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

    Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb
    Лента новостей