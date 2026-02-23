Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Kультурная политика
    • 23 февраля, 2026
    • 11:46
    В Азербайджане отметят 120-летие со дня рождения Самеда Вургуна

    В Азербайджане отметят 120-летие со дня рождения народного поэта Самеда Вургуна.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно распоряжению, Министерство культуры совместно с Национальной академией наук и соответствующими учреждениями, принимая во внимание предложения Союза писателей Азербайджана, должно подготовить и реализовать план мероприятий к 120-летию со дня рождения народного поэта Самеда Вургуна.

