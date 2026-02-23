В Азербайджане отметят 120-летие со дня рождения Самеда Вургуна

В Азербайджане отметят 120-летие со дня рождения народного поэта Самеда Вургуна.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Министерство культуры совместно с Национальной академией наук и соответствующими учреждениями, принимая во внимание предложения Союза писателей Азербайджана, должно подготовить и реализовать план мероприятий к 120-летию со дня рождения народного поэта Самеда Вургуна.