Президент: Совместные проекты Азербайджана и Ирана откроют широкие возможности для региона

Расширение двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Ираном вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместно реализуемые Азербайджаном и Ираном проекты откроют широкие возможности как для наших стран, так и для региона.

Глава государства выразил надежду, что все эти вопросы будут обсуждены в рамках визита Фарзане Садег в нашу страну и что визит даст хорошие результаты.