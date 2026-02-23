Президент: Совместные проекты Азербайджана и Ирана откроют широкие возможности для региона

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Расширение двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Ираном вызывает удовлетворение.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.

    Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместно реализуемые Азербайджаном и Ираном проекты откроют широкие возможности как для наших стран, так и для региона.

    Глава государства выразил надежду, что все эти вопросы будут обсуждены в рамках визита Фарзане Садег в нашу страну и что визит даст хорошие результаты.

    Prezident: Azərbaycanla İranın birgə icra etdiyi layihələr region üçün geniş imkanlar açacaq
    President: Joint projects implemented by Azerbaijan and Iran would create broad opportunities for region
