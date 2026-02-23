Президент: Совместные проекты Азербайджана и Ирана откроют широкие возможности для региона
23 февраля, 2026
- 12:14
Расширение двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Ираном вызывает удовлетворение.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателем Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что совместно реализуемые Азербайджаном и Ираном проекты откроют широкие возможности как для наших стран, так и для региона.
Глава государства выразил надежду, что все эти вопросы будут обсуждены в рамках визита Фарзане Садег в нашу страну и что визит даст хорошие результаты.
