В Бухаресте состоялось заседание Совета директоров AGRI

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ 3-4 декабря в Бухаресте состоялось заседание Совета директоров компании AGRI LNG Project Company SRL (Azerbaijan-Georgia-Romania İnterconnector). Об этом сообщили Report в пресс-службе ГНКАР.

На заседании британская компания Penspen представила заключительный отчет по технико-экономическому обоснованию проекта AGRİ акционерам проекта - компаниям SOCAR, GOGC (Грузия), Romgaz (Румыния) и MVM (Венгрия). Совет директоров компании AGRI обсудил представленный отчет, компанией AGRİ было предложено вынести документ на рассмотрение на общем собрании акционеров, которое планируется провести в январе-феврале 2015 года.

В заседании участвовали представители министерства иностранных дел Румынии, сотрудники Департамента энергетики при министерстве экономики.

Напомним, что проект AGRI предусматривает поставки сжиженного газа через территорию Грузии по Черному морю в Румынию, Венгрию и другие страны Восточной Европы, а долевое участие каждой из компаний SOCAR, GOGC, Romgaz и MVM в проекте составляет 25%.