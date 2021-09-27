В BP Azerbaijan почтили память шехидов

Транснациональная нефтегазовая компания BP Azerbaijan почтила память шехидов, павших во время Отечественной войны.

Британская нефтегазовая компания BP Azerbaijan почтила память шехидов, павших в Отечественной войне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании в Twitter.

"Вместе с народом Азербайджана мы с гордостью чтим память наших шехидов",- написано в публикации.

Компания работает в Азербайджане с начала 90-х годов. Она оператор самых крупных проектов по добыче нефти и газа в стране - "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз". Благодаря этим проекта, реализованным вместе с Госкомпанией SOCAR, другими партнерами и при поддержке правительства Азербайджана, азербайджанскую нефть стала доставляться на мировые рынки из Средиземноморского порта Джейхан, а с конца прошлого года - азербайджанский газ стал экспортироваться в Европу.