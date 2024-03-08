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В ближайшее время Турция может ввести в эксплуатацию газовую торговую площадку

В ближайшее время Турция может ввести в эксплуатацию газовую торговую площадку Турция рассчитывает в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию газовую торговую платформу в Стамбуле.
Энергетика
8 марта 2024 г. 16:07
В ближайшее время Турция может ввести в эксплуатацию газовую торговую площадку

Турция рассчитывает в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию газовую торговую платформу в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар на Форуме по энергетике и климату.

"Мы работаем над созданием газовой торговой платформы для финансового центра Стамбула, сотрудничаем с "Газпромом". Думаем, что сможем запустить ее в короткие сроки", - отметил он.

По его словам, Анкара планирует нарастить мощности по приему газа в Силиври.

Отметим, что идею турецкого газового хаба выдвинул в октябре 2022 года президент России Владимир Путин после взрывов на "Северных потоках". Он предложил переместить утраченные объемы российских поставок в регион Черного моря и создать в Турции площадку для экспорта газа, в том числе в Европу, а также для определения цен.

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