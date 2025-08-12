В Билясуваре началось строительство крупнейшей СЭС в Азербайджане

15:33 В Билясуварском районе началось строительство крупнейшей в Азербайджане солнечной электростанции (СЭС).

В Билясуварском районе началось строительство крупнейшей в Азербайджане солнечной электростанции (СЭС).

Как сообщает муганское бюро Report, сегодня в Билясуваре в рамках проекта строительства СЭС мощностью 445 мегаватт начался монтаж и строительство первой опоры солнечной панели.

Глава Исполнительной власти Билясуварского района Фаиг Гурбатов, руководитель представительства компании Masdar ОАЭ в Азербайджане Мурад Садыгов, руководитель проекта компании China Energy Development Китая Ду Нинг и Фан Тао ознакомились с работами, проводимыми на территории.

В ходе встречи отмечалось, что в результате реализации этого проекта будет достигнут значительный прогресс в энергоснабжении района, расширится использование альтернативных источников энергии, а производство чистой энергии внесет важный вклад в устойчивое развитие региона.

Также на мероприятии представители компаний-партнеров предоставили информацию о проекте. Затем Фаиг Гурбетов и Мурад Садыгов поставили подписи на первой опоре солнечной панели, дав старт работам.

Следует отметить, что для строительства станции общей мощностью 445 МВт выделена территория площадью 1 454 гектара. В реализации проекта участвуют высококвалифицированные специалисты из Китая, Турции, Испании и других стран. В то же время, планируется привлечение к проекту 1 500 местных сотрудников из Билясувара.

Церемония закладки фундаментов СЭС "Биласувар" мощностью 445 МВт и СЭС "Нефтчала" на 315 МВт состоялась в рамках Бакинской энергетической недели 4 июня 2024 года. Станции планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Ожидается, что после завершения строительства данные СЭС общей мощностью 760 МВт и стоимостью в $670 млн будут вырабатывать около 1,7 млрд киловатт-часов чистой электроэнергии в год. Их запуск также позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 830 млн тонн в год и приведет к ежегодной экономии 380 млн кубометров природного газа.