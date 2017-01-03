В Беларуси открыли новое месторождение нефти

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть" открыли новое месторождение нефти, передает Report со ссылкой на Sputnik Беларусь.

"В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название "Угольское", - говорится в сообщении компании.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти. Как отметили в "Белоруснефти," более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.

Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.