В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике

В Баку состоялся круглый стол по теме перехода на зеленую энергетику, организованный бакинским Американским Центром при Университете языков.
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"Переход к зеленой энергетике - это локальный переход. Чтобы осуществлять данный переход в глобальном масштабе, сначала нужно обеспечить проекты на региональном уровне, на уровне штатов, сообществ и т.п.",- отметил он.
Д.Арент подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий при разных администрациях США принимались новаторские законы в области энергетики.
В ходе круглого стола состоялось обсуждение таких тем, как роль водорода в зеленой энергетике, использование водорода в качестве топлива на транспорте, а также вопросы энергетического равенства, сценарий перехода к нулевому уровню выбросов к 2050 году и т.д.
Эксперт отметил, что у разных стран разный сценарий того, как прийти к нулевому уровню выбросов: "К примеру, США планируют до 2050 достичь этой цели, Китай же собирается добиться нулевого уровня к 2060 году".
Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов.