О нас

В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике

В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике В Баку состоялся круглый стол по теме перехода на зеленую энергетику, организованный Бакинским Американским Центром при Университете языков (ADU).
Энергетика
1 мая 2023 г. 20:41
В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике

В Баку состоялся круглый стол по теме перехода на зеленую энергетику, организованный бакинским Американским Центром при Университете языков.

Как передает Report, в рамках круглого стола посредством видеосвязи выступил исполнительный директор Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии Дуглас Дж.Арент.

"Переход к зеленой энергетике - это локальный переход. Чтобы осуществлять данный переход в глобальном масштабе, сначала нужно обеспечить проекты на региональном уровне, на уровне штатов, сообществ и т.п.",- отметил он.

Д.Арент подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий при разных администрациях США принимались новаторские законы в области энергетики.

В ходе круглого стола состоялось обсуждение таких тем, как роль водорода в зеленой энергетике, использование водорода в качестве топлива на транспорте, а также вопросы энергетического равенства, сценарий перехода к нулевому уровню выбросов к 2050 году и т.д.

Эксперт отметил, что у разных стран разный сценарий того, как прийти к нулевому уровню выбросов: "К примеру, США планируют до 2050 достичь этой цели, Китай же собирается добиться нулевого уровня к 2060 году".

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
1 мая 2023 г. 02:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 17:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля 2023 г. 17:38
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi