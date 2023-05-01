В Баку состоялся круглый стол по зеленой энергетике

В Баку состоялся круглый стол по теме перехода на зеленую энергетику, организованный Бакинским Американским Центром при Университете языков (ADU).

В Баку состоялся круглый стол по теме перехода на зеленую энергетику, организованный бакинским Американским Центром при Университете языков.

Как передает Report , в рамках круглого стола посредством видеосвязи выступил исполнительный директор Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии Дуглас Дж.Арент.

"Переход к зеленой энергетике - это локальный переход. Чтобы осуществлять данный переход в глобальном масштабе, сначала нужно обеспечить проекты на региональном уровне, на уровне штатов, сообществ и т.п.",- отметил он.

Д.Арент подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий при разных администрациях США принимались новаторские законы в области энергетики.

В ходе круглого стола состоялось обсуждение таких тем, как роль водорода в зеленой энергетике, использование водорода в качестве топлива на транспорте, а также вопросы энергетического равенства, сценарий перехода к нулевому уровню выбросов к 2050 году и т.д.

Эксперт отметил, что у разных стран разный сценарий того, как прийти к нулевому уровню выбросов: "К примеру, США планируют до 2050 достичь этой цели, Китай же собирается добиться нулевого уровня к 2060 году".

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов.