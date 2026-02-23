Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку состоялся форум по перформанс-лидерству для топ-менеджмента SOCAR

    Энергетика
    • 23 февраля, 2026
    • 16:03
    В Баку состоялся форум по перформанс-лидерству для топ-менеджмента SOCAR

    В Баку состоялся форум по лидерству в области перформанса с участием около 300 членов руководства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, форум проведен в рамках программы "Продвижение культуры перформанса (Управление эффективностью обслуживания)".

    В рамках мероприятия для руководителей предприятий SOCAR Group и лиц, ответственных за человеческие ресурсы, были организованы панельные сессии по темам "Лидерство, управляющее результатом: стратегия, культура и поведение" и "Влияние человеческого капитала на результаты бизнеса: создание стратегической ценности из систем перформанса".

    На сессиях подчеркнули важность четкого распределения стратегических целей на всех уровнях организации. Участники также отметили, что объективная и прозрачная оценка работы сотрудников повышает мотивацию и подотчетность, способствует принятию решений на основе данных и более эффективному распределению ресурсов.

    В рамках форума наградили консультантов за вклад в развитие культуры перформанса.

    SOCAR-ın rəhbər heyətinin iştirakı ilə Performans Liderliyi Forumu keçirilib

