В Баку состоялся форум по перформанс-лидерству для топ-менеджмента SOCAR
- 23 февраля, 2026
- 16:03
В Баку состоялся форум по лидерству в области перформанса с участием около 300 членов руководства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, форум проведен в рамках программы "Продвижение культуры перформанса (Управление эффективностью обслуживания)".
В рамках мероприятия для руководителей предприятий SOCAR Group и лиц, ответственных за человеческие ресурсы, были организованы панельные сессии по темам "Лидерство, управляющее результатом: стратегия, культура и поведение" и "Влияние человеческого капитала на результаты бизнеса: создание стратегической ценности из систем перформанса".
На сессиях подчеркнули важность четкого распределения стратегических целей на всех уровнях организации. Участники также отметили, что объективная и прозрачная оценка работы сотрудников повышает мотивацию и подотчетность, способствует принятию решений на основе данных и более эффективному распределению ресурсов.
В рамках форума наградили консультантов за вклад в развитие культуры перформанса.