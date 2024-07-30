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В Баку сдана в эксплуатацию пилотная СЭС на озере Беюкшор

В Баку сдана в эксплуатацию пилотная СЭС на озере Беюкшор В рамках проекта технической поддержки развития системы плавучих солнечных панелей, реализуемого Министерством энергетики и Азиатским банком развития, состоялась церемония открытия солнечной электростанции (СЭС) общей мощностью 100 кВт, построенной на озе
Энергетика
30 июля 2024 г. 10:49
В Баку сдана в эксплуатацию пилотная СЭС на озере Беюкшор

В рамках проекта технической поддержки развития системы плавучих солнечных панелей, реализуемого Министерством энергетики и Азиатским банком развития, состоялась церемония открытия солнечной электростанции (СЭС) общей мощностью 100 кВт, построенной на озере Беюкшор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На мероприятии выступили директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии Джавид Абдуллаев и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган.

В рамках проекта также предусмотрено проведение тренингов в области эксплуатации и технического обслуживания станции.

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Версия на английском языке Фото100 kW pilot solar power installation commissioned on Lake Boyukshor, Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Böyükşor gölü üzərində pilot günəş enerjisi qurğusu istismara verilib

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