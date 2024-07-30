В Баку сдана в эксплуатацию пилотная СЭС на озере Беюкшор

В рамках проекта технической поддержки развития системы плавучих солнечных панелей, реализуемого Министерством энергетики и Азиатским банком развития, состоялась церемония открытия солнечной электростанции (СЭС) общей мощностью 100 кВт, построенной на озе

В рамках проекта технической поддержки развития системы плавучих солнечных панелей, реализуемого Министерством энергетики и Азиатским банком развития, состоялась церемония открытия солнечной электростанции (СЭС) общей мощностью 100 кВт, построенной на озере Беюкшор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

На мероприятии выступили директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии Джавид Абдуллаев и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган.

В рамках проекта также предусмотрено проведение тренингов в области эксплуатации и технического обслуживания станции.