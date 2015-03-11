​В Баку проходит международный энергетический форум

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал свою работу III Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum-2015). Как сообщает Report, вступительным словом форум открыл президент Каспийского энергетического форума Тельман Алиев. Говоря о целях форума Т.Алиев отметил, что основная цель - это налаживание диалога между бизнес-структурами и государственными организациями.

Затем был дан старт первой сессии форума. На сессии, проходившей под председательством вице-спикера Милли Меджлиса Валеха Алескерова, выступил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев. Он проинформировал присутствующих об экологической политике правительства Азербайджана и проделанной в этой области работе.

По словам Ф.Алиева, проделана работа по улучшению экологического состояния на территории 893 га: "В рамках политики улучшения экологической ситуации на участке 122 га созданы новые лесные массивы".

Напомним, что форум, состоящий их трех сессий, продолжится один день.