В Баку проходит форум по проекту строительства OGPC

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начал работу второй форум, посвященный проекту строительства в Азербайджане Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC).

Ка передает Report, в своем выступлении на открытии форума президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев отметил, что необходимость в строительстве данного завода возникла в связи с повышением спроса на нефтепродукты.

Он подчеркнул, что первый аналогичный форум, состоявшийся в 2012 году, дал толчок развитию сотрудничества: "Было подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, также принято решение о реструктуризации нефтеперерабатывающего завода им. Г.Алиева. В настоящее время площадка для строительства нового нефтеперерабатывающего завода готова. Надеюсь, что данный форум запомнится большим количеством новых идей и откроет новые возможности для будущего сотрудничества”.

В свою очередь, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов сообщил, что строящийся в рамках проекта OGPC новый нефтеперерабатывающий завод, будет сдан в эксплуатацию в 2030 году.

По его словам, изменение графика строительства комплекса связано с участием Азербайджана во многих крупных международных проектах. Т.Гахраманов отметил, что основная часть средств будет направлена на реализацию работ в рамках проекта “Шахдениз- 2” (проекты TANAP и TAP) и строительство нефтеперерабатывающего завода Star в Турции. По этой причине принято решение о модернизации и реструктуризации нефтеперерабатывающего завода им. Г.Алиева и продлении срока его эксплуатации. Вице-президент SOCAR отметил, что первая фаза строительства комплекса завершится в 2020 году.

На этом этапе будет сдан в эксплуатацию новый газоперерабатывающий завод, мощностью 12 млрд. кубометров в год. Также откроется нефтехимический завод по производству полимеров годовой мощностью 860 тыс. тонн. Проектная стоимость первой фазы оценивается в 7 млрд. долларов США. Из них 2,1 млрд. долларов Азербайджан выделит по частям в течение 5 лет, остальные 4,9 млрд. долларов будут обеспечены за счет привлеченных средств. В итоге, с учетом выплаты процентов по кредитам, общая сумма проекта составит 8,45 млрд. долларов.

В целом, в первый день форума прошли 4 сессии, на которых были обсуждены проблемы по обеспечению внутреннего рынка топливом и их решение, мультипликативный социально-экономический эффект проекта OGPC, интеграция SOCAR в турецкий рынок и др.

Отметим, что во время строительства комплекса работой будут обеспечены 15-16 тыс. человек, а при сдаче комплекса в эксплуатацию - 2 тыс. профессиональных инженеров. В комплексе в общей сложности будут работать 8 тысяч человек. Сдача комплекса в эксплуатацию приведет к закрытию ряда заводов, а также связанных с ними некоторых предприятий в Баку и Сумгаите и к улучшению экологического состояния в этих регионах.

Отметим, что форум продлится два дня.