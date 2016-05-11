​В Баку презентовали проект "Трансформация функций управления человеческими ресурсами"

Баку. 11 мая.REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась презентация совместного проекта "Трансформация функций управления человеческими ресурсами". Как сообщает Report, проект реализован при сотрудничестве Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компании SAP.

Мероприятие открыл вступительным словом вице-президент SOCAR Халик Мамедов. Он рассказал о деятельности и планах SOCAR по превращению нефтяного капитала в человеческий.

Затем представители компании SAP проинформировали участников о проекте.

Выступивший на мероприятии президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что для компании важнейшее значение имеет человеческий фактор: "Мы более 10 лет успешно осуществляем подготовку кадров. Сейчас в мире существует нехватка инженеров. Очень сложно найти англоязычных инженеров. Подготовку модуля на проекте "Шахдениз" осуществляют азербайджанские специалисты. В свое время мы провели наблюдения за работниками "Азери-Чыраг-Гюнешли" и выявили, что из примерно 1 500 сотрудников 10 человек - местные кадры".

По словам Р.Абдуллаева, при приеме на работу необходимо брать за основу принцип справедливости.

Напомним, что в соответствии с предложением президента SOCAR на мероприятии приняли участие представители ряда НПО.