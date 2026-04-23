    • 23 апреля, 2026
    • 15:09
    В Баку предложили при участии лондонской ICE создать региональную энергетическую биржу

    В Азербайджане назрела необходимость создания собственной товарно-сырьевой биржевой платформы, которая могла бы стать ключевым инструментом для хеджирования рисков и развития региональной торговли энергоресурсами.

    Как сообщает Report, с такой идеей выступил ведущий трейдер по светлым нефтепродуктам SOCAR Trading Анар Хабиб в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает функционировать в условиях повышенных геополитических рисков, что периодически влияет на стабильность поставок нефти. В связи с этим добывающим компаниям приходится корректировать объемы производства для обеспечения необходимого уровня транспортировки.

    "Один из вопросов, который давно обсуждается среди трейдеров, продавцов и покупателей Каспийского региона, - это создание эффективного механизма хеджирования. Возможно, сегодня это звучит как футуристическая идея, но у каждой такой идеи есть свой временной горизонт реализации", - отметил он.

    А. Хабиб подчеркнул, что запуск биржевой платформы в Баку позволил бы не только повысить прозрачность ценообразования, но и сформировать региональный бенчмарк для нефти и нефтепродуктов Каспийского бассейна. По его мнению, такая площадка могла бы стать связующим звеном между производителями, трейдерами и конечными потребителями, обеспечивая им доступ к современным финансовым инструментам управления рисками.

    А. Хабиб также добавил, что потенциальная "Бакинская энергетическая биржа" могла бы работать по аналогии с ведущими мировыми площадками, предлагая фьючерсные и опционные контракты на поставку нефти, нефтепродуктов и, возможно, газа.

    Трейдер отметил, что реализация такого проекта возможна в формате совместного предприятия с участием ведущих международных игроков, включая лондонскую биржу (Intercontinental Exchange, ICE), а также при поддержке крупнейших инвестиционных банков, таких как JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

    "Я уверен, что они будут заинтересованы стать частью такой инициативы в Баку. При этом существующая инфраструктура может лишь временно соответствовать текущим требованиям - в перспективе потребуется создание новой современной базы", - подчеркнул он.

    В качестве потенциальной площадки для развития проекта А. Хабиб указал СЭЗ Алят. По его словам, в Азербайджане может быть сформирован на берегу Каспия аналог хаба ARA (Амстердам -Роттердам- Антверпен) - крупнейшего логистического, промышленного и энергетического центра Северо-Западной Европы.

    Эксперт отметил, что на фоне текущей геополитической ситуации на Ближнем Востоке вопрос создания такой инфраструктуры вновь приобретает особую актуальность.

    "Сегодня мы уже наблюдаем перегрузку транспортных и логистических маршрутов через Баку, как авиационных, так и наземных. Это сигнал к тому, что региону необходимы дополнительные мощности и более гибкие механизмы управления потоками", - сказал он.

    По словам представителя SOCAR Trading, создание соответствующей инфраструктуры фактически означает формирование стратегических запасов нефтепродуктов, при этом без прямой финансовой нагрузки на государство.

    "Расходы возьмут на себя участники рынка - трейдеры, покупатели и продавцы. Они смогут поставлять в Баку нефтепродукты - мазут, дизельное и авиационное топливо - и хранить их здесь. При этом говорить о сырой нефти пока преждевременно", - пояснил он.

    Ключевым преимуществом, по его мнению, станет возможность хеджирования рисков на локальной бирже, что обеспечит трейдерам большую гибкость в управлении потоками.

    "Трейдер получает опциональность: направить ресурсы в сторону Черного моря или по так называемой "обратной дуге" - обратно к пункту отправления, в Туркменистан или через него в Узбекистан и Афганистан. А трейдеры, как известно, любят опции - возможность продавать там, где выше маржа", - отметил А. Хабиб.

    Он подчеркнул, что реализация такого проекта способна открыть новые возможности не только для энергетического сектора, но и для всей логистической экосистемы региона.

    "Этот проект реален. Его необходимо реализовать, и начинать следовало еще вчера. Но, по крайней мере, сегодня еще не поздно. Развитие логистики и транспорта может стать драйвером для множества сопутствующих направлений", - добавил он.

    Отметим, что создание такой платформы может стимулировать развитие сопутствующей инфраструктуры - от клиринговых систем до логистических хабов - и усилить роль Баку как энергетического и торгового центра между Европой и Азией.

