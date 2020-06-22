В Баку построена 220-киловольтная подстанция системного значения

ОАО "Азерэнержи" построило новую системного значения подстанцию 220/110/10 кВ для обеспечения растущего спроса на электроэнергию в связи со стремительным развитием социальной, экономической, промышленной и других сфер в Баку и прилегающих населенных пунктах, а также из-за строительства многоквартирных зданий, построенных в последние годы.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь структуры Теймур Абдуллаев.

Новая подстанция "Беюкшор" призвана обеспечить энергопитанием 110 киловольтных подстанций, находящихся на северной части Баку, снизить нагрузку существующих системного значения 220 киловольтных подстанций в столице, тем самым предотвратить аварии, сократить потери, повысить стабильность и надежность, а также обеспечить потребителей надежной и бесперебойной электроэнергией. Чтобы избежать воздействия атмосферных условий, защитить окружающую среду, была построена 220 киловольтная современная подстанция "Беюкшор" закрытого типа, на которой установлены 3 трансформатора мощностью 250 мегавольтампер, построены закрытые распределительные устройства 220 и 110 кВ. Подстанция будет подключена к системе дистанционного управления SCADA. С подключением подстанции "Беюкшор" к системе нагрузка на 220-киловольтные воздушные линии, питающие Абшеронский энергоузел, а также потери на этих линиях будут уменьшены.

Следует отметить, что при строительстве Беюкшорской подстанции учитывались перспективы социально-экономического развития и растущие темпы роста населения. Следует отметить, что до последних двух лет в Баку и на Абшеронском полуострове функционировали только пять 220-киловольтных подстанций, четыре из которых давно изжили себя. За последние два года на территории Беюкшор и электростанции "Шимал" были построены две закрытые подстанции, в результате чего количество 220-киловольтных подстанций было доведено до 7. Завершена реконструкция двух из четырех 220-киловольтных подстанций системного значения срок эксплуатации, которых истек, а на двух остальных будут завершены в ближайшие месяцы.