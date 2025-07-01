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В Баку подписан документ о создании СП по проекту "зеленого" коридора ЦА-Азербайджан

В Баку подписан документ о создании СП по проекту "зеленого" коридора ЦА-Азербайджан В Баку подписан документ о создании СП по проекту "зеленого" коридора ЦА-Азербайджан
Энергетика
1 июля 2025 г. 15:56
В Баку подписан документ о создании СП по проекту зеленого коридора ЦА-Азербайджан

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали сегодня документ о создании совместного предприятия - ООО "Yaşıl Dəhliz Birliyi" - для реализации проекта "Коридор зеленой энергии Азербайджан-Центральная Азия".

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Азербайджана.

Подписание документа состоялось в рамках мероприятия в Минэнерго Азербайджана, посвященного созданию ООО "Yaşıl Dəhliz Birliyi" и утверждению его устава, между АО "Азерэнержи", "Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями" и АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

Документ подписан вице-президентом АО "Азерэнержи" Зияддином Гулиевым, начальником отдела "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями" Салтанат Шунаевой и заместителем председателя Правления "Национальных электрических сетей Узбекистана" Ферузом Курбоновым.

Кроме того, стороны согласовали назначение Фархада Мамедова на должность руководителя (генерального директора) нового СП, которое будет функционировать в Баку.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов рассказал о значимости "Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области развития и передачи зеленой энергии", , подписанного главами трех государств в рамках климатической конференции СОР29, а также о Программе реализации соответствующего проекта между тремя странами и Министерством энергетики Саудовской Аравии.

Подчеркивалось, что реализация проекта сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, достижении целей устойчивого развития и "зеленой энергетической" повестки для трех стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Mərkəzi Asiya Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsi üzrə Birgə Müəssisə yaradılıb

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