В Баку стартовала конференция Международной ассоциации буровых подрядчиков по буровым работам на Каспии

Баку. 20 февраля REPORT.AZ/ В Баку проходит выставка-конференция Международной ассоциации буровых подрядчиков по буровым работам на Каспии в 2019 году.

Как сообщает Report, выставка-конференция продлится два дня.

Выступая на церемонии открытия, вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по разработке месторождений Яшар Лятифов рассказал о деятельности компании в области бурения. По его словам, с 2000 года SOCAR выполнил буровые работы протяженностью 2,6 млн метров.

Вице-президент BP по скважинам в Азербайджане, Турции и Грузии Майк Занги рассказал о проектах, осуществляемых на Каспии, отметив, что с 1995 года капитальные расходы на проекты составили 72 млрд долларов.

По его словам, 3,5 млрд баррелей нефти было добыто с блока "Азери-Чираг-Гюнешли", 100 млрд кубометров газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".