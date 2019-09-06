В Баку, Гяндже, Гёйгёле и Самухе приостановлено газоснабжение

В связи с ликвидацией выявленных утечек газа сегодня с 09:00 до 18:00 приостановлена подача газа в части города Гянджа, некоторых населенных пунктов Гёйгёльского и Самухского районов Азербайджана.

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".

Перебои с подачей газа также будут отмечаться с 9:00 утра и до завершения работ в жилом массиве "Мардакян баглары", новом жилом массиве "Мардакян", территории под названием "Станция Гала" в Хазарском районе в связи со строительными работами на магистральном газопроводе "Забрат-Бузовна-Тюркан".