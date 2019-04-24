Баку принимает VI ежегодную Каспийскую техническую конференцию

Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) с 16 по 18 октября проведет VI Каспийскую техническую конференцию в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на SPE, мероприятие, где принимающей стороной выступает ведущая нефтегазовая компания Каспийского региона SOCAR, пройдет в Fairmont Baku.

Тема конференции «Цифровая трансформация: создание возможностей для будущего» рассмотрит изменения нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и во всем мире через призму опыта и лучших практических решений, представляемых региональными и мировыми отраслевыми профессионалами.

Собирая под одной крышей специалистов нефтегазовой отрасли, представляющих международные и национальные нефтяные компании, правительство, регуляторов, инноваторов и студентов, Каспийская конференция предоставит возможность проведения дискуссий и обсуждений в рамках насыщенной и многоплановой технической программы. Кроме того, делегаты получат возможность построения новых профессиональных связей, знакомства с новыми технологиями и отраслевыми идеями, обсуждения и обмена опытом.

Программа конференции будет включать в себя три основные панельные сессии высокого уровня: «Прошлое, настоящее и будущее», «Устойчивое развитие, рост и прибыль» и «Талант и человеческие факторы нового поколения», а также несколько исследовательских технических сессий, охватывающих такие темы, как:

Бурение и завершение

Описание и динамика резервуаров

Оборудование, инженерия и проекты

Здоровье, безопасность, окружающая среда и социальная ответственность

Производство и операции

Управление и информация.

Мероприятие имеет поддержку ряда ведущих игроков нефтегазовой отрасли Каспийского региона, включая TOTAL, Tengizchevroil, Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, a GE company. При этом SPE продолжает политику сотрудничества с другими нефтегазовыми ассоциациями, имея поддержку Американской Ассоциации нефтяных геологов (AAPG), Азербайджанского общества нефтяных геологов (ANGC), EAGE Азербайджан, Общества геофизиков-разведчиков (SEG) и Национального геофизического комитета Азербайджана (AMGK).

Медиа-партнером конференции выступает азербайджанское информационное агентство REPORT.

Для получения дополнительной информации о VI ежегодной Каспийской технической конференции SPE пройдите по следующей ссылке: http://go.spe.org/_ctc2019.

Общество инженеров-нефтяников (SPE) – некоммерческая профессиональная ассоциация, члены которой связаны с добычей и разработкой энергоресурсов. SPE предоставляет свои услуги более 156 000 членов в 154 странах мира. SPE является ключевым источником технических знаний, связанных с нефтегазовой добычей и разработкой, и предлагает комплекс услуг по публикациям, проведению мероприятий, учебных курсов и предоставлению онлайн-ресурсов на сайте www.spe.org.