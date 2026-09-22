В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 22 сентября, 2026
- 21:22
В Бабекском районе 23 сентября возникнут локальные перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщили нахчыванскому бюро Report в региональном отделении ОАО "Азеришыг", ограничения будут введены на время ремонтных работ.
Так, с 14:30 до 16:30 света не будет в селах Шыхмахмуд и Халилли Бабекского района, а также в прилегающих к озеру Узуноба территориях.
"После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной электроэнергией", - указали в Азеришыг.
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