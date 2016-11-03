В “Азнефти” состоялись обсуждения в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Производственном объединении (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с участием руководства, главных специалистов и глав структурных подразделений прошло заседание, посвященное подготовке к осенне-зимнему сезону.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, открывший заседание генеральный директор ПО Дашгын Искендеров рассказал о проделанных за прошедший период работах. Д.Искендеров отметил, что на некоторых морских производственных объектах полностью завершены исследовательские работы, проанализированы результаты и даны соответствующие указания. Гендиректор подчеркнул важность проведения предупредительных мер в связи с переходом к осенне-зимнему сезону.

Затем начальник производственного отдела по добыче и транспортировке газа Садай Насибов сообщил, что подготовка к осенне-зимнему сезону идет по намеченному графику, предпринимаются меры для устранения имеющихся недочетов.

В завершении Д.Искендеров отметил, что работы по подготовке к сезону должны быть завершены в кратчайшие сроки, необходимо строго следить за качеством работ и обеспечить их безопасность. На заседании также были обсуждены недочеты и проблемы, даны соответствующие поручения по их устранению.