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    В "Азнефть" прошло совещание по усовершенствованию охраны труда

    Дашгын Искендеров рассказал о мерах по улучшения условий труда директора в нефтегазовом хозяйстве

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошло совещание по вопросам усовершенствования охраны труда.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, гендиректор ПО Дашгын Искендеров рассказал о мерах по улучшению условий труда директора в нефтегазовом хозяйстве, отметив, что вопросы безопасности труда на эстакадах, платформах и площадках постоянно находятся в центре внимания, а особое внимание на производстве уделяется человеческому фактору и охране здоровья.

    Заместитель гендиректора по охране труда Джалаир Самедов проинформировал о работе, проделанной в области охраны труда за 6 месяцев текущего года, говорил о важности просвещения работников нефтегазодобывающей отрасли.

    В заключении подчеркнута важность регулярных тренингов по вопросам охраны труда на производственных площадках.

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