В "Азеригаз" удовлетворили жалобу председателя Общественного объединения

На днях председатель Общественного объединения "Поддержка общественного участия" Насиров Шабан Фахраддин оглу связался с Избирательной комиссией и заявил, что он представил документы для членства в Общественном совете, который будет создан при Производств

На днях председатель Общественного объединения "Поддержка общественного участия" Насиров Шабан Фахраддин оглу связался с Избирательной комиссией и заявил, что он представил документы для членства в Общественном совете, который будет создан при Производственном объединении "Азеригаз", но не был зарегистрирован.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественность ПО "Азеригаз", Избирательная комиссия провела проверку по данному факту.

Несмотря на наличие фактов, подтверждающих, соответствующие документы были отправлены с электронного адреса Насирова Шабана Фахраддин оглу, это письмо не поступило на адрес корпоративной электронной почты объединения ([email protected]).

В связи с возникшей ситуацией, связанной с техническими неполадками, избирательная комиссия посчитала возможным участие Насирова Шабана Фахраддин оглу в выборах в Общественный совет, который будет создан при ПО “Азеригаз”.

На данных момент число кандидатов, принявших участие в выборах в связи с членством в Общественном совете при производственном объединении “Азеригаз”, достигло 17 человек. Информация о них размещена на официальном сайте ПО.

Отметим, что выборы в Общественный совет должны состояться 30 апреля текущего года в административном здании Союза с 11:00 до 16:00. Уже около 20 институтов гражданского общества представили в Избирательную комиссию информацию об участии их представителей в процессе голосования. Еще раз напоминаем, что институты гражданского общества, желающие, чтобы их представители приняли участие в процессе голосования, должны предоставить в Избирательную комиссию соответствующую информацию (имя, фамилия, отчество, дата рождения, место жительства, контактные данные, официальное письмо представляемого им органа, подтверждающее его участие в выборах) до 20:00 вечера 30 апреля.