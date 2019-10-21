Электростанции "Азерэнержи" выставят на приватизацию - ЭКСКЛЮЗИВ

Правительство Азербайджана готовится к приватизации электростанций, находящихся в подчинении ОАО "Азерэнержи".

Об этом сообщил Report источник в организации.

По его словам, переговоры между правительством и "Азерэнержи" скоро будут завершены.

"Все станции, за исключением ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире, будут поэтапно выставлены на приватизацию. Указанная станция удовлетворяет 30% потребности страны в электроэнергии и имеет стратегическое значение. Поэтому мы не можем согласиться на ее приватизацию. Это наше желание было учтено при обсуждениях с правительством. Процесс приватизации других станций будет завершен в течение 5-10 лет", - сказал источник.