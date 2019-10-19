За девять месяцев в Азербайджане выросло производство автобензина и дизтоплива

В январе-сентябре этого года в Азербайджане было произведено нефтепродуктов на сумму 2 400,9 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, этот показатель на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период в стране произведено 914,9 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 0,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На 1 октября этого года запасы в автомобильном бензине составили 36,5 тыс. тонн.

Что касается производства других нефтепродуктов, было произведено 202,4 тыс. тонн бензина для использования в нефтехимической сфере, 1635,4 тыс. тонн дизельного топлива, 95 тыс. тонн топочного мазута. Так, производство бензина для использования в нефтехимической сфере выросло на 19,7%, дизтоплива - 7,7%, топочного мазута - 55,2%.

В отчетный период в стране произведено 460,1 тыс тонн керосина, 17 тыс. тонн смазочных масел, 185 тыс. тонн нефтяного битума, 189,1 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство керосина сократилось на 1,9%, смазочных масел - 84,3%, нефтяного битума - 15,6%, нефтяного кокса - 3,5%.