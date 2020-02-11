В Азербайджане спрос на голубое топливо впервые превысил прогноз

Рост спроса на газ с 10 февраля впервые оказался выше ожидаемого.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ежесуточный спрос на газ по всей стране составила 41 млн кубометров. В прошлом году спрос не превышал 35 млн кубометров.

Повышение спроса связано с ростом числа абонентов, своевременным газоснабжением промышленных предприятий и пр.

Спрос на газ вырос более чем на 9 млн кубометров в сутки по сравнению с 10 февраля 2019 года (32 млн кубометров). Текущий спрос на газ в столице составляет 22 млн кубометров (17 млн кубометров в 2019 году), в регионах – свыше 17 млн кубометров (13 млн кубометров в 2019 году).

ПО проводит технический осмотр газового оборудования в связи с резким похолоданием на территории республики. В случае снижения давления газа абонентов просят звонить на горячую линию 104/185 или отправить сообщение через WhatsApp по номеру (+99477) 3 104 104.