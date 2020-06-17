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В Азербайджане проведут диагностику системы газоснабжения

​В Азербайджане проведут диагностику системы газоснабжения

Министерство энергетики Азербайджана и консалтинговая компания McKinsey&Company подписали контракт о проведении детальной диагностики системы газоснабжения страны.

Как сообщили Report в министерстве, согласно контракту, компания предоставит Министерству энергетики консультационные услуги по подготовке предложений о повышении эффективности системы газоснабжения в стране с учетом передового международного опыта, проведения реформ в этой области для обеспечения удовлетворения потребностей потребителей.

Результаты диагностики будут использованы Министерством энергетики для предотвращения потерь в системе газоснабжения, повышения точности измерения потребления природного газа в стране и формирования предложений по совершенствованию и модернизации управления. Также на основе этих результатов будут подготовлены предложения по поэтапному переходу к рыночным отношениям в сфере газоснабжения, повышению эффективности инвестиций и модернизации нормативно-правовой базы. 

Законодательные инициативы, которые считаются необходимыми для проведения реформ, планируется включить в новый проект закона Азербайджанской Республики “О газоснабжении”.

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