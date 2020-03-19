​В Азербайджане открыто новое нефтяное месторождение

SOCAR и норвежская компания Equinor подтвердили открытие месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 120 километрах к востоку от Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Отмечено, что бурение первой оценочной скважины на месторождении "Карабах" началось 23 декабря 2019 года. Эта скважина была пробурена компанией Caspian Drilling Company (CDC) с помощью плавучей буровой установки "Деде Горгуд" на глубину 180 метров. Продуктивные пласты месторождения расположены на глубине 3,4 километра. По предварительным оценкам, обнаруженных на месторождении объемов нефти и газа достаточно для экономической эффективности разработки.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что "Карабах" является первым нефтяным месторождением, открытым в период независимости. "По предварительным оценкам, геологические запасы месторождения превышают 60 миллионов тонн нефти. Разработка месторождения "Карабах" внесет значительный вклад в нефтяные доходы Азербайджана".

Перспективная морская структура "Карабах" была открыта в 1959 году в результате сейсморазведочных работ, запасы нефти и газа были уточнены в 1984 году и подтверждены в 1997-1998 годах. Месторождение находится на глубине 150-200 м.

Консорциум, управляемый Caspian International Petroleum Company (CIPCO), в соответствии с подписанным в 1995 году "Соглашением о долевом разделе добычи по "Карабаху", пробурил 3 разведочные скважины. Бурение двух скважинах подтвердило, что пласты в юго-восточной части структуры насыщены газом, на одной скважине подтверждено насыщение структуры нефтью и газом. Соглашение было аннулировано в 1999 году как экономически неэффективный проект.

В мае 2018 года компании SOCAR Karabakh и Equinor подписали "Рисковый сервис-контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия". Согласно документу, компании имеют равные доли.

SOCAR и Statoil (Equinor) сотрудничают с 1994 года по ряду важных проектов, в том числе в проекте разработки АЧГ.