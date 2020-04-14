​В Азербайджане обсудили исполнение обязательств по добыче нефти

Вопрос об исполнении Азербайджаном взятых на себя обязательств в рамках регулирования нефтяного рынка обсуждался с компаниями, занимающимися производством черного золота в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, меры, связанные с обеспечением баланса на нефтяном рынке, были поддержаны и компаниями.

Обязательства Азербайджана будут распределены в соответствии с процентными показателями по снижению ежесуточной добычи сырой нефти от уровня октября 2018 года, и с учетом объемов добычи производителей.

Отметим, что в рамках последнего соглашения ОПЕК+ в квоты по ограничению добычи включаются только объемы сырой нефти и не учитываются объемы конденсата. В октябре 2018 года суточная добыча сырой нефти в Азербайджане составила 718 тыс. баррелей. Обязательства страны предусматривают снижение ежесуточной добычи нефти в мае-июне на 23% к уровню октября 2018 года - до 164 тыс. баррелей, в июле-декабре - на 18% - до 131 тыс. баррелей, с января 2021 года по апрель 2022 года - на 14% - до 98 тыс. баррелей.

Согласно обязательствам, Азербайджан должен сохранить добычу сырой нефти в мае-июне текущего года в объеме 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - 587 тыс. баррелей, в 2021-апреле 2022-го - 620 тыс. баррелей в сутки.