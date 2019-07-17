Впервые в Азербайджане на автомобили с дизельными двигателями установлено оборудование для КПГ

ЗАО SOCAR Petroleum и ООО İntra Caspian в рамках совместного испытательного проекта впервые в стране установили на дизельные автомобили оборудование для КПГ (компримированный природный газ - compressed natural gas (CNG)).

Как сообщили Report в SOCAR Petroleum, результаты первичных испытаний показали возможность и целесообразность применения КПГ для дизельных двигателей. В том числе, результаты экологического обследования показали сокращение дымности выхлопных газов дизельных двигателей более чем в два раза. По завершении совместного испытательного проекта запланирован коммерческий этап перевода на КПГ автомобилей и тяжелой техники с дизельными двигателями.

Следует отметить, что КПГ , согласно международной практике, является основной альтернативой бензину и дизелю. Низкая цена продажи способствует экономии средств потребителей, использующих этот вид моторного топлива. С экологической точки зрения КПГ– самой чистое моторное топливо, отвечающее требованиям экологического стандарта ЕВРО-6.