​В Азербайджане газифицируют 39 тыс. частных домов в 2020 году

ПО "Азеригаз" достиг цели по доведению уровня газификации страны до 96% в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года заявил генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

По его словам, в 2020 году в стране будет газифицировано 39 тыс. частных домов: "Газификация осуществляется за счет государства. Мы планируем отремонтировать 785 км газопроводов в 2020 году".

Алиев подчеркнул, что в 2019 году было заменено около 210 тыс. счетчиков: "Число абонентов достигло 2 млн 262 тыс. 242. Из них 1 млн 234 тыс. используют смарт-счетчики. К 2020 году планируется заменить 1 484 счетчиков".