В Азербайджане доля возобновляемых источников энергии достигнет 30%

Доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, в общем энергопотреблении в Азербайджане на сегодняшний день составляет 18%.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на проходящей в Баку Международной конференции "Роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среде".

"Согласно прогнозам, эта цифра достигнет 30% к 2030 году. Мы будем свидетелями реализации крупномасштабных проектов в этой области через несколько лет", - сказал он.

Министр отметил, что в стране разработана 10-летняя Национальная лесная программа, направленная на расширение лесных насаждений: "Проводятся работы по озеленению жилых районов, особенно в крупных городах, и территорий вдоль автомагистралей".

По его словам, что выполнение обязательств по Парижскому соглашению без негативного влияния на экономическое развитие стран можно достичь, применяя передовые технологии и подходы: "Мы считаем, что в соответствии с положениями Парижского соглашения, развитым странам следует упростить доступ развивающихся стран к "зеленым" технологиям. Охрана окружающей среды не признает границ. Это наша общая обязанность, и каждый шаг к защите окружающей среды станет общим успехом".