    В Азербайджане впервые в Каспийском регионе будет применена технология MudLink для бурения сложных скважин

    Энергетика
    • 03 декабря, 2025
    • 13:53
    ООО Gordon Technologies, портфельная компания Enersol Energy Solutions, поставила первые произведенные в ОАЭ системы измерения во время бурения (MWD) MudLink для Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report со ссылкой на Enersol, Gordon совместно с SOCAR провела успешные полевые испытания в Азербайджане, решив технические задачи, оптимизировав конфигурации и продемонстрировав надежность и эффективность своих MWD-систем в реальных условиях эксплуатации.

    "Платформа MudLink предназначена для повышения эффективности бурения, снижения операционных затрат и поддержки принятия решений на основе данных при работе со сложными скважинами. Это событие ознаменовало выход Enersol на азербайджанский рынок и подчеркивает растущие возможности ОАЭ по экспорту передовых энергетических технологий по всему миру", - говорится в информации.

    Отмечается, что появление новых технологий MWD в Каспийском регионе открывает возможности для более эффективных буровых операций, а также способствует расширению сотрудничества между национальными нефтяными компаниями региона и глобальными технологическими инноваторами.

    Enersol является совместным предприятием ADNOC Drilling Company и Alpha Dhabi Holding.

    В 2024 году Enersol увеличила свою долю в Gordon до 67,2%, став мажоритарным акционером компании. Остальная доля принадлежит частной инвестиционной компании Pelican Energy Partners и руководству Gordon Technologies, включая основателя.

    Азербайджан SOCAR бурение Gordon Technologies Enersol Energy Solutions ADNOC Alpha Dhabi Holding
    Лента новостей