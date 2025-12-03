В Азербайджане впервые в Каспийском регионе будет применена технология MudLink для бурения сложных скважин

ООО Gordon Technologies, портфельная компания Enersol Energy Solutions, поставила первые произведенные в ОАЭ системы измерения во время бурения (MWD) MudLink для Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на Enersol, Gordon совместно с SOCAR провела успешные полевые испытания в Азербайджане, решив технические задачи, оптимизировав конфигурации и продемонстрировав надежность и эффективность своих MWD-систем в реальных условиях эксплуатации.

"Платформа MudLink предназначена для повышения эффективности бурения, снижения операционных затрат и поддержки принятия решений на основе данных при работе со сложными скважинами. Это событие ознаменовало выход Enersol на азербайджанский рынок и подчеркивает растущие возможности ОАЭ по экспорту передовых энергетических технологий по всему миру", - говорится в информации.

Отмечается, что появление новых технологий MWD в Каспийском регионе открывает возможности для более эффективных буровых операций, а также способствует расширению сотрудничества между национальными нефтяными компаниями региона и глобальными технологическими инноваторами.

Enersol является совместным предприятием ADNOC Drilling Company и Alpha Dhabi Holding.

В 2024 году Enersol увеличила свою долю в Gordon до 67,2%, став мажоритарным акционером компании. Остальная доля принадлежит частной инвестиционной компании Pelican Energy Partners и руководству Gordon Technologies, включая основателя.