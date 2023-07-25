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В Азербайджане восстановлено более 6,3 тыс. км линий электропередач

В Азербайджане восстановлено более 6,3 тыс. км линий электропередач За январь-июнь текущего года ОАО "Азеришыг" отремонтировало и восстановило 46,4 км линий электропередач (ЛЭП) мощностью 110 кВ, 299,5 км ЛЭП мощностью 35 кВ, 960 км - мощностью 10 и 6 кВ, более 5000 км ЛЭП мощностью 0,4 кВ.
Энергетика
25 июля 2023 г. 15:21
В Азербайджане восстановлено более 6,3 тыс. км линий электропередач

За январь-июнь текущего года ОАО "Азеришыг" отремонтировало и восстановило 46,4 км линий электропередач (ЛЭП) мощностью 110 кВ, 299,5 км ЛЭП мощностью 35 кВ, 960 км - мощностью 10 и 6 кВ, более 5000 км ЛЭП мощностью 0,4 кВ.

Как сообщает Report, об этом директор технического департамента ОАО "Азеришыг" Вусал Ганбаров сказал на встрече с представителями СМИ в Гадруте, посвященной итогам деятельности за 6 месяцев этого года.

По его словам, за указанное время структура произвела ремонт, восстановила и испытала 552 силовых трансформатора мощностью 10 и 6 кВ, 26 - мощностью 35 кВ, 12 - мощностью 110 кВ.

В.Ганбаров отметил, что в целях соблюдения безопасности 90 комплектных трансформаторных подстанций ограждены: "Работы по обновлению электросети завершены в 18 из 40 сел, включенных в план мероприятий по обновлению электросети, в остальных селах работы продолжаются".

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 6,3 min km-dən çox elektrik xətlərində bərpa işləri aparılıb

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