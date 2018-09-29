В Азербайджане в три раза выросло производство ветровой энергии

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года солнечными станциями было выработано 27,6 млн кВт/час электроэнергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период ветровые станции выработали электроэнергии в 2.7 раз больше - 24,2 млн кВт/час.

За первые 8 месяцев года производство энергии на тепловых электростанциях увеличилось на 2,4% - до 13 548,7 млн кВт/час. За этот период производство энергии на водных электростанциях сократилось. Так, за январь-август производство энергии на водных электростанциях сократилось на 0,6% - до 1 324,2 млн кВт/час.

Отметим, что за 8 месяцев года общее производство электроэнергии в стране выросло на 1,8% и составило 15 512,9 млн кВт/час. В общем производстве объем товарной электроэнергии вырос на 2,2% до 14 925,3 млн кВт/час.