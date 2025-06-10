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В Азербайджане установят тарифы на услуги газоснабжения

В Азербайджане установят тарифы на услуги газоснабжения 15^05 В Азербайджане предусматривается определение 8 видов тарифов в сфере газоснабжения.
Энергетика
10 июня 2025 г. 15:32
В Азербайджане установят тарифы на услуги газоснабжения

В Азербайджане планируется определить 8 видов тарифов в сфере газоснабжения.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в законопроекте "О газоснабжении".

Документ вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса.

Законопроектом определяются: оптовые цены (тарифы) на газ, тарифы на его транспортировку, на услуги хранения и распределения, розничные тарифы на газ для потребителей, цены на услуги по подключению к газотранспортной сети и на услуги по подключению к газораспределительной сети, фиксированный тариф.

Согласно документу, все эти тарифы будут регулироваться с дня вступления в силу данного закона, а тарифы на распределение газа - с 1 января 2027 года по 1 июля 2028 года органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Полномочия регулятора до 1 июля 2028 года будет осуществлять орган (учреждение), определяемое соответствующим органом исполнительной власти.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qaz təchizatı sektorunda 8 növ qiymət müəyyənləşdirilir

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