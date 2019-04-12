В подземные хранилища будет закачано 2,2 млрд кубометров газа

Управление эксплуатации газохранилищ Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в этом сезоне планирует закачать в подземные газохранилища (ПГХ) 2,2 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщили в SOCAR в ответ на запрос Report.

Отмечено, что закачка газа в ПГХ началась 4 апреля.

"С учетом остаточных объемов газа прошлого сезона общий объем газа в подземных газохранилищах в пределах 831 млн кубометров. За 45 лет со дня ввода в эксплуатацию подземных газохранилищ, в зимнем сезоне 2018-2019 годов отобраны рекордные объемы газа – 2,3 млрд кубометров", - говорится в информации.

Отметим, что в Азербайджане есть два ПГХ - "Калмаз" и "Гарадаг". Сезон закачки газа приходится на апрель-ноябрь.

Мощность подземных хранилищ газа "Калмаз" и "Гарадаг" планируется довести до 5 млрд кубометров в два этапа. Вначале за счет собственных ресурсов вместимость газохранилищ будет доведена до 3,5 млрд кубометров. Активные объемы газа в хранилище "Калмаз" будут доведены до 1,5 млрд, в "Гарадаг" – 2 млрд кубометров.

В SOCAR рассказали, что работы по строительству новой газокомпрессорной станции и газораспределительного пункта в целях расширения вместимости газохранилища "Калмаз" и прокладке шлейфовых газопроводов близятся к завершению. В то же время разрабатывается проект строительства газокомпрессорной станции и газораспределительного пункта, прокладки шлейфовых трубопроводов для газохранилища "Гарадаг".