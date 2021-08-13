В Азербайджане в июле добыто 606 тыс. баррелей сырой нефти

Объем добычи нефти (с учетом конденсата) в Азербайджане в июле 2021 года составил 717 тыс. баррелей.

Объем добычи нефти (с учетом конденсата) в Азербайджане в июле 2021 года составил 717 тыс. баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики страны.

Из этого объема 606 тыс. баррелей приходится на сырую нефть, а 111 тыс. баррелей - на конденсат.

Согласно новой "Декларации о сотрудничестве", принятой странами ОПЕК+ в апреле этого года, обязательства Азербайджана по добыче нефти составляют 98 тыс. баррелей в июле. Суточная добыча в стране увеличилась к июню на 10 тыс., составив 620 тыс. баррелей в июле.

Отметим, что с 1 августа вступила в силу новая “Декларация о сотрудничестве”, принятая на 19-м заседании министров стран ОПЕК+ в прошлом месяце. По новому соглашению, с августа страны ОПЕК+ планируют ежемесячно увеличивать суточную добычу сырой нефти на 400 тыс. баррелей. Азербайджан получил возможность ежемесячно увеличивать ежедневную добычу сырой нефти примерно на 7 тыс. баррелей.