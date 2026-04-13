    В Азербайджане в I квартале добыто около 7 млн тонн нефти

    Энергетика
    • 13 апреля, 2026
    • 12:39
    В Азербайджане в I квартале добыто около 7 млн тонн нефти

    В Азербайджане в первом квартале 2026 года было добыто 6,6 млн тонн нефти (включая конденсат), что на 0,3 млн тонн или 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики Азербайджана.

    Основная часть добычи - 3,9 млн тонн - пришлась на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), где снижение составило 0,1 млн тонн или 2,5%.

    На месторождении "Шахдениз" добыто 0,9 млн тонн конденсата, что на 10% меньше в годовом сравнении, тогда как на "Абшероне" объем составил 0,1 млн тонн - снижение на 28,5%.

    Добыча по линии SOCAR составила 1,7 млн тонн, что на 5,5% ниже показателя первого квартала 2025 года.

    При этом совокупная добыча с момента ввода в эксплуатацию АЧГ и "Шахдениз" достигла около 675 млн тонн: из них 621,7 млн тонн нефти приходится на АЧГ, а около 53,3 млн тонн конденсата - на "Шахдениз".

    Месторождение "Абшерон", открытое азербайджанскими геологами в 1960-х годах, обладает запасами газа в 350 млрд кубометров.

    Первая нефть с блока "Азери-Чираг-Гюнешли", расположенного примерно в 100 км от побережья Азербайджана, была получена в 1997 году. Первое соглашение о разделе продукции было подписано 20 сентября 1994 года, а обновленное - 14 сентября 2017 года, предусматривающее разработку месторождений до 2049 года.

    Соглашение о разведке и разработке месторождения "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года и ратифицировано 17 октября того же года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Министерство энергетики Добыча нефти в Азербайджане
