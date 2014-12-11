В Азербайджане в этом году долги потребителей за газ снизились на 7%

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ За ноябрь этого года в производственном объединении Азеригаз ГНКАР по сектору населения зарегистрировано 7 041 новых абонентов, из которых 5 201 приходится на Баку, Сумгаит и Абшеронский район, 1 840 - на регионы.

За ноябрь этого года населению продано 277,386 млн. кубометров природного газа и собрано 96,3% средств. За январь-ноябрь этого года по сектору населения было собрано 103,5% средств. В итоге, за 11 месяцев этого года долги за газ снизились на 6,8%.

Как сообщили Report в Азеригаз, по состоянию на 1 декабря 2014 года по сектору населения 120 009 семей вынужденных переселенцев были бесперебойно обеспечены бесплатным газом, а 266 мечетям и религиозным очагам выделен лимит на бесплатное использование газа.