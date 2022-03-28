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В Азербайджане утвердят новое нефтяное соглашение

В Азербайджане утвердят новое нефтяное соглашение В Азербайджане планируется начать разработку нефтяных месторождений Бузовна-Маштага, Гала и Зиря.
Энергетика
28 марта 2022 г. 16:18
В Азербайджане утвердят новое нефтяное соглашение

В Азербайджане планируется начать разработку нефтяных месторождений Бузовна-Маштага, Гала и Зиря.

Как сообщает Report, в связи с этим в парламент поступил законопроект "О принятии и утверждении, разрешении реализации Рискового сервисного контракта между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и GL International LTD в связи с восстановлением и разработкой блока, включающего нефтяные месторождения Бузовна-Маштага, Гала и Зира в Азербайджанской Республике”.

Завтра документ будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.

Месторождение Бузовна-Маштага находится на северо-востоке Апшеронского полуострова, в Восточно-Абшеронском нефтегазоносном районе, между селами Маштага и Бузовна. Месторождение занимает площадь 588 га. Промышленная разработка началась с 1941 года. С начала разработки месторождения до 1 января 2021 года на нем пробурено 1 326 скважин. Из этих скважин до сих пор добыто около 29,74 млн тонн нефти, около 5,4 млрд кубометров газа.

Месторождение ”Гала" (Кохня Гала) находится в восточной части Апшеронского полуострова между селами Бина, Мардакян и Гала. С начала разработки месторождения до 1 января 2021 года на нем пробурено 1 517 скважин, в настоящее время 73 из них находятся в эксплуатационном фонде. С месторождения добыто 58,41 млн тонн нефти, 9,7 млрд кубометров газа

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Версия на английском языке Azerbaijan to approve new oil agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni neft sazişi təsdiq ediləcək

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