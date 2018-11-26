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    В Азербайджане устанавливают оборудование для компримированного природного газа

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе ЗАО SOCAR Petroleum ООО CNG Autogas запустил услугу по установке специального оборудования для работы автомобилей на компримированном (сжатом) природном газе (CNG-Compressed Natural Gas).

    Об этом сообщили Report в SOCAR Petroleum.

    Отмечается, что в созданном в этих целях специальном сервисном центре на автомобилях будут устанавливаться 3 вида безопасного оборудования и баллоны итальянского производства. Установка будет выполняться специалистами из Италии.

    Баллоны производятся компанией Autogas İtalia, а толщина стенок, не имеющих никаких поверхностных соединений, составляет 8 мм. Вместимость баллонов - 14, 19 и 22,5 кубов.

    Основным условием установки оборудования, имеющего международные сертификаты, а также сертификаты происхождения и протоколы о результатах испытаний, является наличие инжекторного двигателя и работа на бензине. Так, автомобиль заводится на бензине, а после прогрева автоматически переключается на газ.

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