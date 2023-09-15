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В Азербайджане упростят процесс газификации частных жилых домов

В Азербайджане упростят процесс газификации частных жилых домов В Азербайджане гражданам упростят процесс газификации частных жилых домов.
Энергетика
15 сентября 2023 г. 14:15
В Азербайджане упростят процесс газификации частных жилых домов

В Азербайджане гражданам упростят процесс газификации частных жилых домов.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Сообщается, что "Азеригаз" совместно с Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики провел встречу с представителями компаний-подрядчиков.

Участники встречи обсудили вопросы касательно подготовки предварительной документации для газификации частных жилых домов с общим потреблением газа ниже 10 кубометров в час, обеспечения их газовыми счетчика и дальнейшего подключения к сети.

В ходе встречи подрядчики получили ответы на интересующие их вопросы.

Отметим, что регулярные встречи с подрядчиками с участием представителей уполномоченных органов будут проводиться и в дальнейшем.

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